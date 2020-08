Paróquia Santo Antônio em Macaé reabrirá aos fieis no próximo dia 30

Igreja Católica em Macaé anunciou que a reabertura dos templos ocorrerá no próximo dia 30. Em reunião virtual, os sacerdotes analisaram o



Fechada ao público desde a segunda quinzena de março, a Paróquia Santo Antônio reinventou-se durante a pandemia: para que, mesmo virtualmente, a comunidade permanecesse unida, foram iniciadas as transmissões ao vivo das Missas, além de uma programação interna com terços e atividades pastorais. Em parceria com órgãos municipais e entidades da sociedade civil, diversas iniciativas de cunho social também aconteceram no período. As campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e materiais de higiene, destinados às famílias carentes e pessoas em situação de rua, revigoraram a paróquia.



Macaé - Após cinco meses sem contar com a participação presencial dos fieis em suas atividades, a Igreja Católica em Macaé anunciou que a reabertura dos templos ocorrerá no próximo dia 30. Em reunião virtual, os sacerdotes analisaram o Decreto Municipal que autorizou a retorno gradual de diversos setores e discutiram sobre as principais medidas sanitárias que serão adotadas para permitir o ingresso e permanência de pessoas em seus espaços.

O colegiado afirmou ainda a importância que os próximos 15 dias tem na organização interna de cada paróquia “o interstício se faz necessário para que nós padres possamos nos planejar e nos adaptar às normas estabelecidas, tutelando a integridade sanitária dos fiéis quanto também a nossa”.



Para que a retomada ocorra com segurança diversos protocolos foram adotados. Entre eles, a redução da ocupação total para 40% dos lugares sentados, espaçamento entre as cadeiras, agendamento prévio na secretaria para participação presencial nas missas, uso obrigatório de máscara, aferição da temperatura e higienização das mãos.



O Padre Gleison Lima, pároco, fala com expectativa sobre o retorno. “Estamos com saudades de encontrar todos, de acolher a comunidade com fé e esperança. Neste início, a administração de sacramentos como batismo e casamento continua suspensa, e um conjunto de medidas será adotado para permitir que esse reencontro aconteça com segurança. Além disso, as Missas continuarão a ser transmitidas ao vivo pelas redes sociais como forma de alcançar a todos que não puderem estar conosco presencialmente”, afirmou o sacerdote.



A Paróquia Santo Antônio, localizada na Travessa Padre Pedro, nº 671, no bairro Visconde de Araújo e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99968-5149 ou pelo e-mail psa.secretaria@gmail.com.