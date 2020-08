Cantora macaense lança música autoral em live no próximo dia 27

cantora Andréa Martins sabe muito bem disso. Servidora municipal, e já conhecida por suas belas interpretações no samba, Andréa se descobriu compositora em plena quarentena e já se prepara para apresentar esse novo lado ao mundo em uma live no próximo dia 27, às 18h, em seu Macaé - Mesmo em meio à dor, é possível ver poesia até mesmo nas pequenas coisas. AAndréa Martins sabe muito bem disso. Servidora municipal, e já conhecida por suas belas interpretações no, Andréa se descobriu compositora em plena quarentena e já se prepara para apresentar esse novo lado ao mundo em umano próximo dia 27, às 18h, em seu canal no Youtube: Andréa Martins Oficial

Sua música autoral, “Cheguei para balançar”, foi feita em parceria com Nego Álvaro, sambista conhecido por trabalhos com artistas de renome, como Maria Rita. A amizade surgiu no Samba do Trabalhador, no Rio. Além dos músicos de sua banda, Andréa vai trazer três convidados especiais: a cantora Thaís Macedo, e os músicos Ricardo Badaró e Diego Cabral.



"A quarentena me fez compositora. Antes, nunca tinha parado para escrever nada. E, nesses cinco meses, já escrevi um monte de música. Mas vou lançar uma, por enquanto. Mandei a canção para alguns compositores e Nego Álvaro abraçou a ideia, colocando melodia. Já estamos gravando, preparando o clipe, e vamos lançar em todas as plataformas digitais", explica Andréa.



A música de trabalho traz uma letra forte, de empoderamento feminino e de amor próprio. A canção foi escolhida para ser lançada nesse momento, por se tratar de uma letra positiva. “Temos que ter amor próprio para poder amar alguém. Fico à noite no meu quarto assistindo filmes, estudando, e tenho um caderninho onde anoto as coisas que preciso fazer e meus pensamentos. Foi assim que comecei a escrever sobre quem acredita que precisa ter um outro alguém para se encontrar como pessoa. Mas é preciso entender que o nosso amor nos basta, somos nossa felicidade, e não uma outra pessoa", observa a cantora.



Nas outras canções, Andréa traz letras que falam de temas como intolerância religiosa, amores não correspondidos, sentimentos que todos já tiveram em algum momento da vida. “O samba é sofrência, não é só o sertanejo não. Mas esse primeiro trabalho vai ser lançado para buscar essa positividade em meio à mulherada, melhorar a auto estima. Precisamos disso. Temos que pensar que: se for para somar, pode vir. Se não for, nem precisa chegar”, acredita.