Experiência e juventude nas laterais do Serra do Macaense

Macaé - Para o Campeonato Carioca – Série B1 2020, o Serra Macaense conta com dois atletas remanescentes de casa e um recém contratado, para somar ao grupo do técnico Luiz Felipe dos Santos. Oriundo das categorias de base, João Alves está na disputa da vaga de titularidade na esquerda.



“Eu penso muito positivo, eu vejo que o Serra pode alcançar seus objetivos traçados para essa temporada, ainda mais que o elenco está recheado de jovens. Vamos aprender muito com os mais experientes que estão no elenco também. Será uma disputa muito boa, não só na minha posição, mas em todos os setores. Será uma temporada curta, mas com muita intensidade”, pontuou João Alves.



Cara nova dentre os laterais, o mineiro Ricardinho chegou ao Serra Macaense por empréstimo. Profissionalizado em 2016, aos 19 anos, conta com títulos e acessos na carreira por Friburguense, Americano e Oeste. Com objetivo de manter a boa média, buscará sua oportunidade, tão logo os treinamentos passem a ser presenciais.



“Vejo a disputa de posição com o João Alves de uma forma bastante sadia, onde todos querem jogar. Cada um dará o máximo para estar em campo e isso é importante para o desempenho de ambos e principalmente para o Serra. Minha expectativa é fazer uma grande temporada e conseguir o título com o Serra, chegando assim à Seletiva do Estadual”, afirmou.



Mais experiente dentre os três, o lateral direito Daniel foi um dos mais regulares do Verdão em 2019, na campanha da Série B1. O profissional que figurou algumas vezes na Seleção da Rodada na competição anterior, salienta a importância de um grupo forte e do treinador Luiz Felipe conhecer bem seus jogadores, para tirar de todos o melhor dentro de campo.



“É sempre um prazer vestir a camisa do Serra Macaense. Será um grupo muito competitivo e as expectativas são muito boas. É sempre bom ter um treinador que conhece o Clube e seu elenco, isso facilita as coisas. Ainda mais que vamos ter pouco tempo de preparação. Tenho certeza de que o Felipe e toda comissão já estão com todo o planejamento para que a gente esteja pronto para quando começarem os treinamentos para valer e os jogos da B1”, finalizou.