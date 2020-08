Macaé - Na sessão virtual desta terça-feira (18), o Legislativo macaense voltou a discutir medidas para amenizar os problemas enfrentados pelos professores e os estudantes, enquanto não for possível o retorno das atividades presenciais. Uma delas partiu do vereador Marcel Silvano (PT), ao defender, em requerimento aprovado por unanimidade, que a prefeitura disponibilize tablets para garantir o acesso às aulas digitais.

“Também é preciso que os aparelhos sejam entregues já com pacotes de dados, permitindo a navegação na internet. Neste tempo de aulas online, que não sabemos até quando devem permanecer, a tecnologia poderá diminuir os obstáculos, uma vez que a educação está sofrendo muito”, acrescentou Marcel.



Outro requerimento aprovado foi do vereador Guto Garcia (PDT). Com a justificativa de que uma parcela considerável da população não tem acesso à internet, ele pede que o Executivo autorize a utilização das vans escolares para a entrega de material didático impresso.



Já o vereador Maxwell Vaz (Solidariedade) recebeu apoio dos demais vereadores para aprovar mais uma proposta encaminhada ao governo. Ele defende que haja a formalização de convênio para pesquisas com o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (Nupem/UFRJ) e a BRK Ambiental. O objetivo, de acordo com o autor, é realizar a monitoria do SARS-CoV-2 (vírus da família dos coronavírus com alta transmissibilidade entre humanos) pela rede de esgoto, além de buscar a implantação de estratégias de controle epidemiológico.



Segurança



Em alerta ao aumento da violência na Zona Norte da cidade, o vereador Cristiano Gelinho (Cidadania) solicitou, em requerimento direcionado ao comando do 32º BPM, o reforço do policiamento nas proximidades do Mercado Atacadão. O parlamentar disse que muitos clientes foram assaltados no ponto de ônibus localizado na saída do comércio.