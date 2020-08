Macaé - Familiares e estudantes da Escola Municipal Paulo Freire (Lagomar) e Colégio Municipal Engenho da Praia, participantes do "Centro Esporte e Educação", receberam apostilas, cestas básicas, kits de higiene e uniformes do projeto, que segue de forma remota para cerca de 90 alunos. Com apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Educação, a ação conjunta da Petrobras e Sesi/Firjan tem o objetivo oferecer orientações durante o período de suspensão das aulas.



A distribuição - que seguiu as recomendações para evitar aglomeração - contou com apoio das equipes gestoras das unidades.



Desde que começou a quarentena, o projeto iniciou as atividades virtuais com monitoria, gincanas virtuais e aulas de reforço de conteúdos como Português e Matemática, por meio de grupos de WhatsApp.

A distribuição contou com apoio das equipes gestoras das unidades escolares - Divulgação

Alimentação, higiene e manuseio de alimentos são abordados. Também são sugeridas atividades físicas como circuitos diários, para serem feitos em casa. Todas as atividades são apresentadas no material didático impresso. A entrega das cestas básicas substitui o lanche que é oferecido durante as atividades presenciais.



Os familiares dos participantes também recebem apoio da equipe de assistência social. Através de reuniões online são repassadas orientações sobre concessão do auxílio emergencial do Governo Federal, no valor de R$ 600 e a Bolsa Alimentação, concedida pela Prefeitura de Macaé, no valor de R$ 200 por aluno matriculado na rede municipal.



A ação do "Centro Esporte e Educação" conta com a parceria dos diretores das duas escolas envolvidas.