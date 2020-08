Macaé - Dois homens suspeitos com envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos por policiais militares do 32º BPM (Macaé), na manhã desta quarta-feira (19), na Rua Fábio Franco, no bairro Miramar, com uma arma, munições, celulares e drogas.

De acordo com informações da PM, em patrulhamento, receberam uma receberam denúncia anônima de que indivíduos estariam endolando drogas que seriam vendidas por uma facção criminosa na cidade. No local, dois suspeitos foram detidos e com os mesmos foram encontrados: uma pistola Ruguer 9mm com três carregadores, 90 munições de 9 mm intactas, uma balança digital, dois celulares, 1.912 pinos de cocaína e 390 buchas de maconha.

Os indivíduos detidos e todo o material foram encaminhados para a 123ª DP para apresentação dos fatos à autoridade policial.