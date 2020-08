Continuidade do auxílio a estudantes é debatida na Câmara Municipal de Macaé

Macaé - Na sessão online desta quarta-feira (19), na Câmara Municipal de Macaé, foi aprovado por unanimidade o Requerimento 326/2020, de autoria do vereador Julinho do Aeroporto (PSDB). A proposição sugere ao Poder Executivo a prorrogação do auxílio de R$ 200 às famílias dos estudantes da rede pública contemplados pelo benefício, enquanto as aulas estiverem suspensas por causa da pandemia.



O vereador Guto Garcia (PDT) disse que a proposição reforça a intenção do governo. “O prefeito Dr. Aluízio já assegurou que o pagamento não será interrompido antes da volta às aulas”, disse.



O presidente Eduardo Cardoso (Podemos) anunciou ainda mais um meio de garantir a continuidade. “Aluízio solicitou à Câmara utilizar para outros fins R$ 19 milhões previstos para emendas impositivas dos vereadores. Vou ver com a nossa Procuradoria a possibilidade de condicionar nossa permissão no sentido de que esse valor seja aplicado no prolongamento do auxílio”, afirmou.



Segundo ele, com esse acréscimo, chegarão a R$ 24 milhões o total destinado pelo Legislativo aos estudantes. Na ocasião em que foi aprovada a iniciativa, em março, o benefício passou de R$ 100 para R$ 200 devido a recursos concedidos pela Casa.



Teve aprovação unânime também o Requerimento 312/2020, do vereador Márcio Bittencourt (Cidadania). Ele propôs a reorganização das filas na farmácia municipal do Centro de Especialidades Dona Alba, a fim de evitar aglomerações e a propagação da Covid-19.

“Pedimos também que sejam reabertas outras farmácias municipais para descentralizar o atendimento”.



Ao final, Eduardo voltou a falar sobre o retorno das sessões presenciais. “A ideia é retomarmos no início de setembro, na sede antiga, pois nosso plenário está em reforma. As reuniões plenárias ainda aconteceriam sem público, com o devido afastamento entre os vereadores e a presença de apenas um assessor para cada parlamentar”.