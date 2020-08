Sintonia com o governo pode garantir vaga de vice na futura chapa de Chapeta

Macaé - “Quem estiver disposto a defender esse trabalho certamente terá o nosso respeito e estará ao nosso lado”. A afirmativa, que consta em entrevista publicada no último sábado (22), é caminho indicado por Célio Chapeta (PSDB) para a construção da sua pré-candidatura à prefeito, lançada no início do mês pelo prefeito Dr. Aluízio dos Santos.



Em entrevista divulgada no último sábado (22), Chapeta indica que a sua proposta é representar o legado construído pelo governo ao longo desses últimos oito anos, com base na popularidade potencializada pelo sucesso do município no controle da pandemia do coronavírus.



“ A minha pré-candidatura caminha nesse aspecto do cuidado à cidade e ao cidadão sem medição de esforços”, avalia.



Chapeta também deixou em aberto uma dúvida que paira sobre o cenário político local: qual nome será anunciado como vice em sua futura chapa, diante de uma possível substituição a Jacy Cherene.