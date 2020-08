Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Saúde, vem desenvolvendo diversas ações de combate e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunia em todo município. Nesta semana, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dará continuidade ao trabalho de pulverização com carro fumacê para o bloqueio químico do inseto. Serão atendidos dez bairros, na parte da manhã às 5h30 e no início da noite às 18h: Jardim Esperança, Ajuda de Baixo, Bosque Azul, Ajuda de Cima, Jardim Carioca, Fronteira, Barra, Brasília, Nova Holanda e Novo Cavaleiros.



A equipe do CCZ, lembra que a eliminação dos criadouros do mosquito é a forma mais adequada de prevenção. Os horários do carro fumacê são estabelecidos de acordo com os hábitos do mosquito. O trabalho de pulverização com carro fumacê mata os insetos adultos enquanto estão voando, pela manhã e à tarde, pois Aedes tem hábitos diurnos.



Durante a aplicação do inseticida com o carro fumacê, os moradores devem abrir as portas e janelas das casas, cobrir gaiolas, aquários e alimentos. Em caso de chuva e vento forte, o cronograma será alterado.



Os agentes de endemias também irão realizar visitas domiciliares com orientação a respeito de controle do Aedes, aplicação de larvicida e controle mecânico. Além de inspeções em pontos estratégicos como empresas, praças, borracharias e depósitos de materiais recicláveis com orientação, inspeção, eliminação e aplicação de inseticida de ação residual nos depósitos, por meio de bombas aspersoras.

Os agentes do CCZ vão percorrer os principais canais da cidade fazendo o levantamento do índice larvário do pernilongo, através da técnica de conchadas. A técnica consiste na coleta de água do canal para verificar a quantidade de larvas. A partir das amostras, os agentes fazem a aplicação de larvicida biológico. O controle químico é feito com máquina pulverizadora costal ao longo das margens dos canais.



Roedores

A equipe de desratização fará o trabalho de controle de roedores nos bairros: Cajueiros (24), Barra de Macaé (25), Malvinas (26), Lagomar (27) e Centro (28).



Cronograma carro fumacê: 24/8 - Jardim Carioca - 18h; 25/8 - Ajuda de Baixo / Bosque Azul - 5h30; 25/8 - Ajuda de Baixo / Bosque Azul - 18h; 26/8 - Ajuda de Cima - 5h30; 26/8 - Jardim Carioca I /Jardim Carioca II - 18h; 27/8 - Fronteira - 5h30; 27/8 - Barra/Brasília - 18h; 28/8 - Nova Holanda - 5h30; 28/8 - Novo Cavaleiros - 18h.