Serra Macaense realiza exames para retorno das atividades presenciais

Macaé - Para o retorno às atividades presenciais do futebol, a diretoria do Serra Macaense organizou exames para deliberar acerca da Covid-19. Foram 50 testes IgG e IgM entre jogadores, comissão técnica e colaboradores. Destes, três tiveram resultado positivo para IgG, ou seja, em algum momento tiveram contato com o vírus, mas já se recuperaram. Todos os demais testaram negativo.

Respeitando os devidos protocolos, as coletas foram realizadas em dois ambientes distintos, a saber: Sede do Clube e Toca da Coruja. A partir desta segunda-feira (24), com o Decreto Municipal que permite o retorno aos treinamentos desportivos, o qual foi enviado ofício para a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé que ratificou a liberação das atividades laborais para clube de futebol, o Verdão começará seus treinamentos presenciais com vistas ao Campeonato Carioca – Série B1 2020.

Na semana passada, inclusive, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro assegurou o começo da competição para o dia 19 de setembro.

“Conforme foi deliberado no Arbitral da semana passada e nos foi apresentado todo o protocolo ‘Jogo Seguro’, em cima do que foi determinado, o Serra Macaense vem cumprindo rigorosamente e estabelece todo um fluxo de trabalho. Temos por diretriz primar pela saúde e bem-estar de nossos colaboradores e não medimos esforços para atendermos as demandas neste momento distinto no Mundo todo, não só do futebol. A partir de agora será uma corrida contra o tempo, mas acreditamos no potencial de nosso grupo, na competência e qualidade da nossa comissão técnica, para chegarmos fortes em nossa estreia”, declarou o CEO Marcelo Soares.