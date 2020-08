Transplante de medula óssea de jovem macaense é um sucesso

Macaé – O jovem macaense Lucas Naves, de 6 anos, diagnosticado com Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ), um tipo raro de câncer infantil, foi submetido aodena tarde desta segunda-feira (24). Internado em um hospital particular em São Paulo, o procedimento durou cerca de duas horas e foi considerado um sucesso, segundo informou os familiares nasO pai Davidson Naves informou que o menino conseguiu um doador para o transplante de medula óssea, no último dia 12 . Lucas segue se recuperando da cirurgia, mas sem previsão de alta.Logo que souberam do diagnóstico da doença, uma verdadeira corrida contra o tempo tomou conta da família de Lucas Naves, que iniciou desesperadamente uma campanha pelas redes sociais para ajudá-lo na busca de um doador. A repercussão foi tão grande que o jogador Gabigol, do Flamengo, e vários artistas gravaram vídeos de solidariedade pedindo para que as pessoas pudessem comparecer aos hemocentros e Incas de todo o Brasil para que atualizassem o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).