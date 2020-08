Volantes do Serra Macaense carregam a responsabilidade de manter o padrão dos últimos anos

Serra Macaense carregam a responsabilidade de manter o padrão dos últimos anos da equipe, que teve destaque tanto no Campeonato Carioca – Série B1 de 2019, como de 2018. Na função esteve Vico, que mais vestiu a camiseta do Serra Macaense na história, desde a chegada do presidente Rodrigo dos Santos e uma nova fase de gestão profissional no futebol. Remanescente de temporadas anteriores está Alan Gabriel, que vislumbra um ano especial dentro e fora de campo. Recentemente o jovem viu nascer seu primogênito e traz para o lado profissional esta alegria.



“A expectativa para a competição é a melhor possível, acredito que faremos uma excelente campanha este ano. A disputa por posição é muito boa, são jogadores muito qualificados para estarem à disposição do (Luiz) Felipe e quem sair jogando, com certeza se sairá muito bem na partida. Se todos entenderem cedo como é essa competição, nós sairemos muito bem”, afirmou.



Direto do Equador, através da parceria firmada entre o Serra Macaense e clubes daquele país, chega Ariel Perea. O volante destro, de 23 anos, traz consigo o sonho de desenvolver seu futebol no Brasil e aprender bastante. Mas também a vontade de lutar por posição, de forma sadia. Com um bom chute de média e longa distância, velocidade e forte marcação, o atleta começou sua caminhada no Macará e, recentemente, Santiago de Pillaro.



“Eu tenho uma expectativa muito grande no que diz respeito ao futebol brasileiro, por terem as melhores ligas de futebol do Mundo. Sonho aprender bastante dentro do que necessito para colaborar da melhor forma. Tenho muito mais que aprender, do que trazer, tratarei sempre de contribuir com o que mais eu possa, com boas atitudes, que tenham reflexos dentro de campo”, garantiu.



Pedro Paulo também

Macaé - Os volantes docarregam a responsabilidade de manter o padrão dos últimos anos da equipe, que teve destaque tanto no– Série B1 de 2019, como de 2018. Na função esteve Vico, que mais vestiu a camiseta do Serra Macaense na história, desde a chegada do presidente Rodrigo dos Santos e uma nova fase deno futebol. Remanescente de temporadas anteriores está Alan Gabriel, que vislumbra um ano especial dentro e fora de campo. Recentemente o jovem viu nascer seu primogênito e traz para o lado profissional esta alegria.“A expectativa para a competição é a melhor possível, acredito que faremos uma excelente campanha este ano. A disputa por posição é muito boa, são jogadores muito qualificados para estarem à disposição do (Luiz) Felipe e quem sair jogando, com certeza se sairá muito bem na partida. Se todos entenderem cedo como é essa competição, nós sairemos muito bem”, afirmou.Direto do Equador, através da parceria firmada entre o Serra Macaense e clubes daquele país, chega Ariel Perea. O volante destro, de 23 anos, traz consigo o sonho de desenvolver seu futebol no Brasil e aprender bastante. Mas também a vontade de lutar por posição, de forma sadia. Com um bom chute de média e longa distância, velocidade e forte marcação, o atleta começou sua caminhada no Macará e, recentemente, Santiago de Pillaro.“Eu tenho uma expectativa muito grande no que diz respeito ao futebol brasileiro, por terem as melhores ligas de futebol do Mundo. Sonho aprender bastante dentro do que necessito para colaborar da melhor forma. Tenho muito mais que aprender, do que trazer, tratarei sempre de contribuir com o que mais eu possa, com boas atitudes, que tenham reflexos dentro de campo”, garantiu.Pedro Paulo também elogia os companheiros e prevê muito empenho de todos para a Série B1 . O profissional, que passou pelo Botafogo, elogia o técnico Luiz Felipe.

“Minha expectativa é muito boa para a competição. Com certeza vamos fazer um grande campeonato. Espero que possamos cada vez mais entender o que o professor pede. Felipe é um cara que deixa-nos bem à vontade para trabalhar e fazer o nosso melhor, cobra bastante a equipe para uma evolução constante, espero que no final tudo dê certo e todos saiam ganhando”.



Ramon chegou ao Serra Macaense em 2016. Natural do interior do Rio Grande do Norte, o volante vive a expectativa da primeira vez no grupo profissional do Verdão.



“Vim através de uma associação que firmou parceria com o Serra Macaense e sou muito feliz aqui. O grupo tem muita qualidade e a disputa por posição é altamente competitiva. Quem estiver no time irá dar conta do recado certamente”, apontou.



O discurso de todos é semelhante, o que demonstra o foco geral dos atletas, mesmo com a busca interna pelo espaço. Para Vinicius, que iniciou na base do Palmeiras e passou pelo Fluminense, o objetivo é um só, colocar o Serra em outro patamar.



“Fazer o melhor possível pelos nossos objetivos. A qualidade de todos ajuda individualmente para crescermos. Isso é fundamental em um grande grupo. Espero que tenhamos a capacidade de desenvolver em campo aquilo que nossa comissão solicitar, para dar o melhor pelo Serra”.



Já João Pedro finaliza com o mesmo pensamento dos colegas. “A gente tem um elenco muito qualificado e tenho certeza de que iremos fazer uma campanha positiva, com um ótimo trabalho. O professor Felipe tem muita experiência, já trabalhou em grandes clubes, é um cara muito de grupo, transparente e que busca o melhor pra todos o tempo todo”.