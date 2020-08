Macaé ultrapassa os 7 mil casos de coronavírus e contabiliza 131 mortes

Macaé - Em novo boletim diário divulgado pela Prefeitura de Macaé sobre os números da Covid-19 informa que o município tem 7.023 casos de coronavírus confirmados, sendo 5.198 por testes sorológicos e 1.825 por teste RT-PCR (swab). Destes, 6.948 pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos).

A cidade registrou mais dois óbitos: mulher, 95 anos, portadora de diabetes e hipertensão arterial; e homem, 55 anos, portador de doença pulmonar crônica. Contabiliza, assim, 131 óbitos por Covid-19. As taxas do município, nesta quarta-feira (26), são: de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 20%; de reprodução do vírus 0,87; e de letalidade 1,9%.

O Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus de Macaé realizou, durante as 24 horas do dia 25 de agosto, 104 atendimentos. O local funciona 24 horas no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. O endereço é Rua Tenente Coronel Amado, 225, no Centro.