PM sufoca o tráfico de drogas e apreende armas e drogas em comunidades de Macaé

Macaé - Policiais militares do 32° BPM seguem reprimindo o tráfico de drogas em comunidades de Macaé. Em duas ocorrências registradas na cidade, em menos de 24 horas, foram apreendidos armas, drogas e munições.

Nesta quinta-feira (27), após várias denúncias anônimas de que indivíduos estariam traficando drogas na Comunidade da Linha, os policiais foram até o local e avistaram vários suspeitos que a observarem a presença da polícia conseguiram fugir.



No local foram apreendidos, 239 pinos de cocaína, 18 mariolas de maconha, dois simulacros de pistola e uma balança de precisão. O material foi encaminhado para 123ª DP (Macaé), ninguém foi preso.

Policiais apreendem drogas na Comunidade da Linha, em Macaé - Divulgação/PM

Já na madrugada desta sexta-feira (28), durante patrulhamento realizado na Rua W 24, no bairro Lagomar, os PMs abordaram seis indivíduos e com os mesmos foram encontrados: duas armas de fogo (um revólver taurus s/n° calibre 38, oito munições e um revólver calibre 32 com quatro munições) e também: 15 pinos de cocaína de R$ 30, 69 pinos de cocaína de R$ 10, 221 buchas de maconha de R$ 5, 11 filetes de maconha de R$ 10 e um rádio transmissor.

Todo o material apreendido foi conduzido a 123ª DP, onde os suspeitos permaneceram presos.