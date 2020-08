Aulas e atividades laborais continuam suspensas em Macaé

Macaé - O decreto 139/2020, assinado na sexta-feira (28) pelo prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos (PSDB), prorroga por mais sete dias, a contar da próxima segunda-feira (31), a suspensão das aulas na rede municipal de ensino pública e privada, incluindo instituições de ensino superior.



Também permanecem suspensas por mais sete dias as atividades laborais no município de Macaé, nos âmbitos público e privado, exceto as já autorizadas à retomada. A prorrogação de prazo se estende aos servidores públicos municipais idosos com 60 anos ou mais, gestantes e portadores de doenças oncológicas e/ou autoimunes.



Ficam mantidas todas as outras disposições e prazos citados nos decretos municipais anteriores que estabelecem diretrizes, determinações e orientações para o combate à disseminação do Coronavírus (Covid-19) no município de Macaé.



O descumprimento das normas estabelecidas neste decreto pode acarretar a cassação do alvará de funcionamento pela Secretaria Municipal de Fazenda, além das penalidades previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.