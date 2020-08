Concessionária divulga cronograma semanal das obras de saneamento em Macaé 

Macaé - As obras de saneamento realizadas pela BRK Ambiental, concessionária responsável pelo serviço em Macaé, seguem nesta semana e a programação inclui a previsão de intervenções em vias de 11 bairros. Na Imbetiba, a implantação das redes segue na Rua dos Jesuítas, Rua Sacramento, Rua Dr. Bueno, Rua Dr. Luiz Bellegard. Já no Parque Valentina Miranda, as intervenções estão previstas para as ruas Ana Paula e Jorge Costa, enquanto na Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos serão realizados refazimentos e recomposição de pavimento.



Na Praia Campista estão na programação das obras para implantação de rede a Avenida Guadalajara, as ruas Manoel Paes Filho, José Ciríaco Júnior, Professor Gusmão, Joaquim Hipólito dos Santos, Leopoldino Alves Peçanha, Zacarias Ferreira de Morais e a Otávio Laurindo de Azevedo, onde acontecerão os refazimentos e a recomposição de pavimento. Na Costa do Sol, passarão por intervenções as ruas Vereador Juarez Halheiros Chaloub, 16, Jair Hipólito dos Santos e Raul Lages Evangelista.



No bairro Riviera Fluminense as equipes atuarão na Estrada da Cancela Preta e nas ruas Agnes Teixeira Guimarães, Arthur Brochado, Asa Branca, Zélia Franco de Figueiredo Lima, João do Patrocínio, Laerte Vieira Matos e Humberto Queiroz Matoso (entre a Rua Asa Branca e a Rua Eleosina Pereira de Queirós Mattoso).



No Sol y Mar, há atividades nas ruas Topázio, Diamante, Eleosina Pereira de Queirós Mattoso e na Avenida Evaldo Costa. Previsão de intervenções também no Parque Duque de Caxias, na Rua Professor Sidney Vasconcelos Aguiar. Já no Campo d’Oeste as obras seguem nas ruas Equador e Itália.



No bairro Jardim Santo Antônio, que já passou por obras, serão realizados somente refazimentos e recomposições de pavimento nas seguintes vias: Rua Cândido Portinari, Rua Engenheiro Sérgio Vladimir Figueira, Rua Heleodoro Duboc, Rua Cecília Meireles, Rua Aloísio Randolfo Paiva, Rua César Parada Crespo, Rua General Romeiro da Rosa, Rua Orlando Farrula, Rua Luís Alves de Lima e Silva e a Rua Maestro Vila Lobos.



As intervenções exigem cuidados e a compreensão de quem circula por estes trechos - Divulgação



As intervenções exigem cuidados e a compreensão de quem circula por estes trechos, já que há previsão de interdições (parciais e totais), desvios no fluxo e restrições de estacionamento. Sendo assim, para evitar acidentes, a paciência e a atenção à sinalização devem ser redobradas, assim como a colaboração em não parar os veículos nas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.



Cronograma Na Nova Macaé também serão realizados refazimentos e recomposição de pavimento nas ruas Maria Isabel dos Santos, Manoel Gregório da Silva, Melchíades Picanço e Antônio Barbosa da Silva. Já no Jardim Vitória, a São Bartolomeu passará por refazimentos e recomposição de pavimento.As intervenções exigem cuidados e a compreensão de quem circula por estes trechos, já que há previsão de interdições (parciais e totais), desvios no fluxo e restrições de estacionamento. Sendo assim, para evitar acidentes, a paciência e a atenção à sinalização devem ser redobradas, assim como a colaboração em não parar os veículos nas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.

As obras de saneamento são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Para maiores esclarecimentos e solicitações, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.