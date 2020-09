Macaé - A Coordenação de Biblioteca do IFFluminense Campus Macaé recebeu livros para a composição de seu acervo de História. Os volumes foram dados pela professora e pesquisadora Lia Calabre, que atua na Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Universidade Federal Fluminense (UFF), Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) e Universidade Cândido Mendes (Ucam).



De acordo com o bibliotecário do Campus Macaé, Henrique Barreiros, foram mais de 100 itens entre livros e periódicos na área de História que irão beneficiar os estudantes de Licenciatura em História, como: "Histórias do Poder" de Florestan Fernandes, "Cathô" de Fernando Morais, "Cinelândia" de João Máximo, "O tempo da história" de Philippe Ariès, "A formação da classe operária inglesa" de Thompson, "A formação do mundo contemporâneo" de Falcon, "Os métodos da história" e "Domínios da história" de Ciro Flamarion, exemplares da Coleção Biblioteca Básica Brasileira, vários exemplares da Revista Tempo Brasileiro entre outros títulos.



“Agradecemos a Dra. Lia Calabre pela doação de parte de seu acervo pessoal para nossa Biblioteca. Alguns livros, inclusive, estão esgotados e não poderíamos adquirir novos exemplares, mas são obras de referência na área ”, explicou Henrique.



Serviço



A Biblioteca do Campus Macaé está atendendo remotamente pelo Whatsapp (22) 3399-1523 para dúvidas e serviço de referência (orientações na formatação de trabalhos acadêmicos, levantamentos bibliográficos etc.). Os livros que estão com os usuários são renovados pelo sistema até que seja possível a devolução dos exemplares.