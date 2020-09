Macaé - A Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), da, divulgou no portal macae.rj.gov.br/femass , edital para ode ingresso aos cursos de graduação em Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Licenciatura em Matemática para odo ano de 2021. As inscrições começam no próximo dia 9 e poderão ser feitas, somente pela Internet, até o dia 9 de outubro. São 200 vagas gratuitas, sendo 50 por curso.Não haverá cobrança de taxa para concorrer às vagas. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, não haverá vestibular próprio com provas presenciais, por isto o ingresso será somente com os candidatos utilizando a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017, 2018 e/ou 2019, com a obtenção de, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição da prova, deverá escolher o ano no qual obteve melhor resultado, considerando os critérios estabelecidos no edital da FeMASS. Poderá concorrer às vagas descritas no edital o candidato que tiver concluído ou estiver regularmente matriculado no último ano do Ensino Médio, ou equivalente, com previsão de conclusão no 2º semestre deste ano de 2020.O candidato que apresentar dúvidas relacionadas às inscrições poderá enviar e-mail para vestibularfemass@macae.rj.gov.br, informando o CPF, o nome do candidato e o telefone de contato, com a descrição da dúvida e aguardar o retorno da Comissão de Organização do Processo Seletivo (CPS).