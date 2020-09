Vereador de Macaé solicita redução de salários de parlamentares, secretários e prefeito em 50% durante pandemia de coronavírus

Macaé - A Câmara de Macaé aprovou, em sessão extraordinária virtual, realizada nesta terça-feira (15), o requerimento do vereador Robson Oliveira (PTB), que solicita que a mesa diretora elabore um Projeto de Lei para reduzir em 50% o valor líquido dos subsídios dos vereadores, secretários municipais e do prefeito, durante a pandemia do novo coronavírus.

Durante a votação, Robson defendeu que o apoio à população neste momento, deve ser voluntário. “Varias instituições entenderam que não é demagogia este tipo de proposta. O que vale é o que essas pessoas estão passando. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente precisa agir, não precisa mostrar a ajuda”, pontuou Robson em seu discurso na sessão.

Protocolado em março deste ano, o requerimento teve 11 votos a favor e um contra, e tem a finalidade de destinar o valor economizado à subsistência temporária das famílias ou cidadãos residentes na cidade e que estejam passando por situação de miserabilidade, por conta dos graves impactos econômicos e financeiros advindos do período de crise sanitária.

Segundo o autor da indicação, a proposta visa readequar o município à nova realidade trazida pela pandemia do novo coronavírus. “Protocolei o projeto para durante o período de três meses, para assistir as famílias menos favorecidas nesse momento de crise sanitária e econômica, causado pela pandemia do coronavírus. Qualquer esforço será necessário para vencermos essa batalha e principalmente para cuidar do povo quando isso tudo passar”, destaca Robson.

Atualmente, Macaé conta com 17 vereadores, 17 unidades administrativas, 21 unidades adjuntas e 38 secretários municipais.