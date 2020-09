Dono de lanchonete é morto a tiros enquanto trabalhava em Macaé

Macaé - Um homem de 37 anos foi morto a tiros no bairro Aroeira, em Macaé, no Norte Fluminense, na noite desta quinta-feira (17). Ele era dono de uma lanchonete na Rua das Acácias e estava trabalhando no momento do crime.

Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram no local em uma motocicleta e efetuaram os disparos. Após o crime, eles fugiram e ainda não foram presos.

O corpo de Victor Malfetano Florido Moreira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Segundo a perícia, ele apresentava várias perfurações, sendo uma na cabeça e o restante nas pernas e na virilha. A motivação do crime ainda é desconhecida.

As investigações irão indicar se a morte foi um acerto de contas - Divulgação

Fontes da Polícia Civil apontam para o fato de que Victor teria ligação com o tráfico de drogas e usava seu estabelecimento para comercializar entorpecentes. Ele possuía anotações criminais por tráfico, lesão corporal e outro pequenos delitos.

As investigações irão indicar se a morte foi um acerto de contas. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP) como homicídio.