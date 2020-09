Seis pessoas são detidas com drogas e granadas em praça do bairro Parque Aeroporto, em Macaé

Macaé - Seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos, no fim da noite desta quinta-feira (17), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar (PM).

Ao incursionarem a "Praça da Ampra", local já conhecido pela comercialização de entorpecentes, os militares avistaram e detiveram os indivíduos. Dois deles eram menores de idade, conforme a PM. Não houve resistência à abordagem.

Com eles, foram apreendidas 32 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, um rádio comunicador baofeng, três carregadores de rádio, uma quantia em dinheiro não contabilizada e seis granadas caseiras. Todos foram conduzidos a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).

Os adolescentes ficaram apreendidos para serem apresentados ao Ministério Público na presença de seus responsáveis. Já os outros quatro envolvidos serão transferidos para o sistema prisional. O material arrecadado na ocorrência foi apresentado à Polícia Civil.