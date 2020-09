Prefeitura anuncia retomada de cursos profissionalizantes de forma presencial em Macaé

MACAÉ- Seguindo o plano municipal de reabertura gradual das atividades, a Prefeitura de Macaé lançou, nesta sexta-feira (18), um decreto que autoriza o retorno dos cursos profissionalizantes na cidade. De acordo com o documento, a retomada do setor ocorrerá de acordo com regulamentação própria, que será instituída a partir de um novo decreto, que será publicado nesta segunda-feira (21), contendo todos os protocolos de segurança aplicáveis na área, após a realização de estudos e análises cabíveis.



Segundo o plano, a reabertura está condicionada a diminuição da curva de contágio e a capacidade de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias, tanto na rede pública quanto na privada. Os cursos profissionalizantes de capacitação (cursos livres) são frequentados por pequenos grupos de alunos simultaneamente que estão com grande demanda reprimida, por terem ficado de portas fechadas em Macaé desde o dia 21 de março, ou seja, por seis meses. Neste período houve uma verdadeira corrida contra o tempo por parte dos proprietários e alunos.



“Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade do dia para a noite, passamos das aulas presenciais para as aulas on-line, fechamos parcerias com empresas com expertise no setor para não ficarmos totalmente parados, negociamos aluguéis, suspendemos e reduzimos a carga horária de funcionários, negociamos, planos de internet, telefone e passamos a juntar as atividades com a franquia de Rio das Ostras, o que não impediu a queda de mais de 50% no faturamento”, explicou Amanda Paz, diretora da franquia Microlins em Macaé.



Com o retorno das atividades, os proprietários de cursos esperam recuperar uma fatia deste mercado, pois com as lojas abertas, poderão atender antigos clientes com aulas presenciais e fechar novas matrículas, essencial na manutenção do segmento, que para se manter, precisa da renovação frequente de novos contratos.



“Sabemos que não vamos voltar imediatamente ao que éramos antes, pois ainda há muito receio no retorno imediato. Muitos ainda receosos com a pandemia e tradicionalmente há uma redução natural de matrículas no fim do ano e ao mesmo tempo iniciam-se as despesas com 13º e férias dos funcionários. Acreditamos que 2021 será um ano desafiador, é praticamente iniciar do zero, com novas metodologias, novos cursos, novos desafios e muito, mas muito treinamento e qualificação dos nossos colaboradores”, pontuou Amanda.



Outras atividades



O decreto desta sexta (18) prorrogou por mais sete dias, a partir desta segunda (21), a suspensão das aulas na rede municipal de ensino pública e privada, incluindo as instituições de ensino superior. Desta forma, permanecem suspensas também por mais sete dias as atividades laborais no município de Macaé, nos âmbitos público e privado, com exceção das já autorizadas à retomada. A prorrogação de prazo se estende aos servidores públicos municipais idosos com 60 anos ou mais, gestantes e portadores de doenças oncológicas e/ou autoimunes.



Ficam mantidas todas as outras disposições e prazos citados nos decretos municipais anteriores que estabelecem diretrizes, determinações e orientações para o combate à disseminação do Coronavírus (Covid-19) no município de Macaé.



O descumprimento das normas estabelecidas neste decreto pode acarretar a cassação do alvará de funcionamento pela Secretaria Municipal de Fazenda, além das penalidades previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.



Números de Covid-19 em Macaé



O município tem 7.427 casos de coronavírus confirmados, sendo 5.400 por testes sorológicos e 2.027 por teste RT-PCR (swab). Destes, 7.367 pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos) e 142 óbitos por Covid-19. As taxas do município neste domingo (20) são: de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 22%; de reprodução do vírus 0,81; e de letalidade 1,9%.