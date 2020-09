Homem é morto a tiros após reagir a assalto na porta de casa em Macaé

MACAÉ- Um homem de 40 anos foi morto a tiros, na porta de casa, na tarde deste domingo (20), no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.



Os suspeitos atiraram sete vezes no homem e fugiram levando a motocicleta dele. Júlio Cesar dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No momento do crime, ele estava saindo de sua residência. Minutos antes, Júlio postou uma foto nas redes sociais, com a mesma roupa em que foi morto, afirmando que estava indo à um evento.



Segundo a ocorrência, o crime ocorreu na Rua José Alves de Azevedo, por volta das 14h55. Ainda de acordo com a Civil, Júlio possuía uma passagem pela polícia por ameaça. A perícia esteve no local e arrecadou estojos de munições calibre 380.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. O caso será investigado pela 123ª Delegacia Policial (123ª DP) como latrocínio. Até o momento, ninguém foi preso.