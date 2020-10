Por O Dia

19/10/2020

Macaé - O Aeroporto de Macaé - Zurich Airport recebeu, nesta quinta (15), o selodo Governo do Estado por intermédio do Macaé Convention & Visitors Bureau. O selo, criado pela Setur- RJ, certifica o Aeroporto como apto para receber turistas, neste início da volta à normalidade pós-covid, de forma segura e organizada, seguindo os protocolos e orientações daA cerimônia contou com a presença do presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), Philipe Campello; do gerente de operações aeroportuárias da Zurich Airports, Kleyton Peixoto Mendes; do diretor de operações do Aeroporto de Macaé, Helio Batista; do presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux do RJ, Marco Navega, do presidente, da vice presidente, da diretora de feiras e eventos, e da turismóloga e secretária executiva do Macaé C&VB, respectivamente, Guilherme Abreu, Isabel Tunas, Lídia Vieira e Fernanda Costa; do presidente da Comissão Municipal da Firjan, Evandro Cunha. A imprensa também marcou presença, os jornalistas Daniela Bairros, Ana Clara Menezes e Marcio Siqueira que fizeram a cobertura do evento.“O selo do Turismo Conscientepara aqueles trabalhadores offshore, que continuaram viajando em meio a pandemia. E isso, agora se estende à recepção do turista de negócios e futuramente de lazer”, disse Kleyton Peixoto, gerente de operações aeroportuárias da Zurich Airports.Kleyton ressaltou que, a Zurich vê, por isso, ele fez questão de estar na cerimônia de entrega do selo.Representando a secretária estadual de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, Philipe Campello, divulgou o site turismoconscienterj.com.br, e explicou que nessa plataforma,. Também parabenizou o Aeroporto por estar apto a receber as pessoas com todo o protocolo atendido e colaborando para a retomada segura do turismo em Macaé.