Por Bertha Muniz



MACAÉ- A urnas eletrônicas que vieram do Rio de Janeiro para Macaé já foram distribuídas para algumas cidades da Baixada Litorânea e Norte Fluminense, após serem testadas e inseminadas. A segurança também será reforçada para as eleições do dia 15 de novembro. Agentes da Guarda Municipal vão dar apoio aos agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) de Macaé.



Policiais também serão distribuídos de acordo com a necessidade dos colégios eleitorais para os municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Serão 401 urnas distribuídas em Macaé, 189 em Rio das Ostras, 79 em Casimiro de Abreu e 51 em Conceição de Macabu. Além disso, existe expectativa de 75 urnas extras para serem preparadas.

Depois do início da votação os guardas municipais de cada município também vão ajudar no patrulhamento das ruas, e o efetivo da Polícia Militar vai estar todo em serviço a partir do dia 14 de novembro.

No período eleitoral, o comando do 32º BPM, disponibiliza entre 400 a 500 policiais para atuar no combate a boca de urna e outros crimes eleitorais. Até o momento a disputa entre os candidatos segue de forma tranquila, mas é na eleição municipal que os ânimos dos eleitores ficam exaltados.

A expectativa é que nas próximas semanas as autoridades de segurança pública, – Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e Guarda Municipal -, se reúnam para traçar as diretrizes de trabalho para as Eleições de 2020 e decisões relativas à segurança do pleito que serão tomadas em conjunto com as forças de segurança locais, trazendo, assim, uma atuação harmônica entre a Justiça Eleitoral e os que compõem a segurança pública.

A reunião com os representantes das Forças de Segurança visa colocar à disposição da Justiça Eleitoral para apoiar a realização do processo eleitoral. As ações de polícia judiciária ficarão a cargo da Polícias Civil e Federal. Os órgãos vão contar com seus delegados em cada municípios, havendo assim atendimento de ocorrências e, também, o recebimento de denúncias de crimes eleitorais.