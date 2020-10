Parlamentar foi flagrado com uma pistola Glock, municiada com 15 balas, no porta-luvas do carro que conduzia, sem ter autorização para tal. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 21/10/2020 17:05 | Atualizado 21/10/2020 17:47





MACAÉ - O candidato a vereador de Macaé, Cristiano de Almeida Silveira, o “Cristiano Gelinho”, teve seu pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Ele foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Baseado nesta decisão, a Justiça indeferiu o pedido de registro.



“Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de Cristiano de Almeida Silveira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 23123, pelo(a) Cidadania (23 - CIDADANIA), no Município de (o) Macaé. Publicado o edital, decorreu o prazo legal com impugnação, apresentada pelo Partido Social Liberal – PSL”.

A impugnação partiu do Ministério Público Eleitoral.

“O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, assevera, em sua impugnação, que o impugnado foi condenado definitivamente pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), razão pela qual está com seus direitos políticos suspensos enquanto durarem seus efeitos, em razão do art. 15, inciso III, da CF/88. Opina pelo indeferimento do registro. Dispensada a dilação probatória (ID 14542409), vieram os autos conclusos”, diz a sentença, assinada pela Juíza Suzane Viana Macedo da 254ª Zona Eleitoral.



Gelinho foi condenado pela Comarca de Macaé da 1ª Vara Criminal a 2 anos 10 meses por porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14 – Lei 10.826/03). O crime ocorreu em 2014, porém, no dia 05/08/2020, a juíza em exercício Priscilla Macuco Ferreira despachou a condenação do vereador. Como o processo já transitou em julgado ele já deveria ter sido afastado do cargo e iniciado o cumprimento da pena de dois anos de reclusão em regime aberto.

Pelo que consta da ação, o vereador perdeu o recurso impetrado no Tribunal de Justiça e também o prazo para recorrer em instância superior. Ele foi flagrado no dia 31 de outubro de 2014 com uma pistola Glock, municiada com 15 balas, no porta-luvas do carro que conduzia, sem ter autorização para tal.



Parceiros de coligação, Cristiano Gelinho e o candidato a prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), Cristiano Gelinho e Welberth lideram o Repensar Macaé movimento para a inclusão do município na ‘Rota do Gás’.