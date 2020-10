Ex-prefeito devo ao município mais de R$ 56 milhões de reais. Reprodução

Por Bertha Muniz

29/10/2020





MACAÉ - O ex-prefeito de Macaé, Riverton Mussi (PDT), deve atualmente aos cofres públicos do município mais de R$ 56 milhões de reais. O débito é decorrente de inúmeros processos de irregularidade junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), dentre elas, fraudes em licitações de transporte escolar, de merenda escolar, de publicidade e também a contratação de obras superfaturadas, dentre outras irregularidades cometidas.

Além de Riverton Mussi ter milhares de processos no TCE/RJ, nem um terço deles chegou a ser julgado, ou seja, essa conta que hoje já é milionária tende a ser maior ainda no futuro. Com o débito milionário, já inscrito em dívida ativa, Riverton Mussi se torna hoje o maior devedor do município enquanto pessoa física e um dos cinco maiores devedores entre pessoas físicas e pessoas jurídicas.



Resta saber o que ele pretende ao se candidatar novamente para o cargo de prefeito, anistiar as próprias dívidas ou continuar a praticar os mesmos atos irregulares para engrossar o caldo. Riverton Mussi continua fazendo campanha para a prefeitura de Macaé, confundindo o eleitor que vai às urnas e depois vê seu voto anulado.