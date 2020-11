Corpos foram encontrados nos bairros São José do Barreto e Barra de Macaé. Divulgação/Polícia Civil

Por Bertha Muniz

Publicado 10/11/2020 15:07

MACAÉ - Dois homens foram mortos a tiros em locais distintos Macaé, no Norte Fluminense, na noite segunda-feira (9). Segundo a Polícia Civil, como Hugo Caldas de Oliveira, de 21 anos, foi executado quando estava na Rua Dom Eugênio Salles, no bairro São José do Barreto e morreu no local.



Enquanto Marco Aurélio Pires Meirelles, de 40 anos, foi assassinado na Rua Calixto Fernandes das Neves, na Barra de Macaé. Marcos foi atingido no tórax e no abdômen e também morreu no local. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria das ações criminosas.

Publicidade

Ninguém foi preso. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade e os crimes foram registrados na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde serão investigados. O comando da Polícia Militar informou que reforçou o patrulhamento nos bairros onde os crimes ocorreram.