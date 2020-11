Aplicativo do TSE aponta situação de Riverton Mussi como "anulada sob judice" Divulgação/TSE

Por Bertha Muniz

Publicado 12/11/2020 16:52 | Atualizado 12/11/2020 17:05

MACAÉ - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta semana a atualização dos seus aplicativos para que os eleitores acompanhem a contagem dos votos da eleição do próximo domingo (15/11).



Porém, chamou a atenção que o candidato à prefeitura de Macaé, Riverton Mussi (PDT) aparece com a inscrição “anulada sob judice”. Ex-prefeito de Macaé, Riverton também está com a situação da sua candidatura como “indeferida com recurso”. Mesmo assim, ele continua fazendo campanha na Capital do Petróleo.



Riverton já havia sido impugnado em primeira instância, mas recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que manteve a decisão. O registro foi indeferido e a candidatura impugnada porque o candidato foi condenado por improbidade administrativa.



O ex-prefeito foi julgado por órgãos colegiados de segundo grau e tem ações com trânsito em julgado - quando já não cabem mais recursos. Ao todo, Riverton foi condenado por 29 vezes no ato de improbidade tipificado no art.10, VIII, da Lei n°8.429/92, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e 4 meses, os recursos interpostos junto ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª região ainda não foram julgados.