Luis da Penha e Riverton Mussi tentam candidatura à Prefeitura de Macaé pelo PDT. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 13/11/2020 19:13 | Atualizado 13/11/2020 19:23





MACAÉ - Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu, nesta sexta-feira (13), Luis da Penha, vice na chapa de Riverton Mussi (PDT), candidato à Prefeitura de Macaé. Com isso, segundo o órgão, a chapa fica indeferida.



O acórdão da decisão já foi disponibilizado pelo TRE-RJ, assinada pelo Desembargador Eleitoral, Claudio Luis Braga Dell´Orto. A candidatura de Luis da Penha foi considerada irregular por rejeição de contas públicas. Segundo o TRE-RJ não é possível indicar um novo nome para a composição, já que o prazo para isso se encerrou em 26 de outubro.



Com a decisão, a ideia de que, com a candidatura de Riverton Mussi anulada sub judice, seu vice poderia assumir o cargo, caso a chapa fosse eleita, foi desfeita. Desta forma, agora ambos estão inelegíveis, sem a possibilidade da formação de um plano b.