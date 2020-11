Para Guilherme Abreu, presidente do Macaé C&VB, o sentimento é de ‘volta por cima’ e esperança de um futuro brilhante para o turismo de todo o Brasil Foto/Divulgação: Macaé C&VB

Por Ana Menezes

Publicado 17/11/2020 16:14 | Atualizado 17/11/2020 16:15

MACAÉ - A 32ª edicao da FESTURIS, movimentou o mercado turístico nacional e internacional, na última semana em Gramado - RS. O Macaé Convention & Visitors Bureau, marcou presença, com o apoio da Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Turismo.

Sendo o primeiro setor a paralisar seus serviços e um dos mais prejudicados por conta da Covid-19, o mercado do Turismo ganhou fôlego e esperança de um futuro promissor, com um novo capítulo de superação, a partir desta retomada das feiras presenciais.

Ao todo, foram 6 mil reunioes agendadas pelos mais de 5 mil inscritos atraves do aplicativo do evento - o FESTURIS 2020. A seguranca sanitaria tambem foi validada com protocolos rigidos e a certificacao ‘Covid Free’ do IBES International.

Para Guilherme Abreu, presidente do Macaé C&VB, o sentimento e de ‘volta por cima’ e esperança de um futuro brilhante para o turismo de todo o Brasil.

“Agradecemos a oportunidade de divulgação do destino Macae internacionalmente na primeira feira de Turismo presencial de 2020. Aprendemos sobre: Empreendedorismo, Inovacao, Tecnologia, Marketing, Seguranca Sanitaria, Sustentabilidade e Espiritualidade. Um mix de conteudo capaz de acelerar o processo de transformacao do turismo”, ressaltou Guilherme Abreu.

Durante o evento, Macaé fechou várias parcerias, as principais foram com: Blumenau, Petropolis, Rio de Janeiro, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e Embratur.

Estiveram presentes, o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, o presidente da Federacao dos CVBx do RJ, Marco Navega e o presidente da FBHA, Alexandre Sampaio.

Além disse, outras cidades do estado do Rio também participaram, como: Maricá, Cabo Frio, Búzios, Quissamã, Rio de Janeiro e Petrópolis.

