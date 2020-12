Medida havia sido adotada pela prefeitura em março deste ano. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 01/12/2020 09:52

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Dr Aluizio, revogou, nesta terça-feira (1º), o decreto que suspendia a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), taxas e multas municipais, adotada no dia 19 de março deste ano, como estratégia de combate a disseminação do coronavírus,





De acordo com o decreto, a suspensão do IPTU, taxas, como a de publicidade, e multas, como a de trânsito, não valeria para quem fosse observado em locais de aglomeração.



Com o novo decreto, publicado no Diário Oficial do município, a exploração do Macaé Rotativo, nas vagas públicas de estacionamento, também pode voltar a ser cobrada.