Um fuzil AR10, calibre 762, um carregador municiado, um radiotransmissor e um aparelho celular foram apreendidos pela PM. Divulgação /PM

Por Bertha Muniz

Publicado 16/12/2020 14:57

MACAÉ- Um homem apontado como gerente do tráfico na comunidade Nova Holanda, em Macaé, foi morto a tiros durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na manhã desta quarta-feira (16). Segundo a PM, militares incursionaram a localidade após receberem denúncias de que homens fortemente armados estariam se movimentando próximo à uma cabine blindada no 32º BPM, no interior da comunidade.

Ainda de acordo com a PM, agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo de grosso calibre e revidaram, iniciando o confronto. Após o cessar fogo, dois traficantes conseguiram fugir, e outro, identificado apenas pelo vulgo “Mum Rá”, morreu no local. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



No local da troca de tiros foram apreendidos: um fuzil AR10, calibre 762, um carregador municiado, um radiotransmissor e um aparelho celular. Não houve policiais feridos na ação. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).