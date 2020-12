Pacientes são transferidos após princípio de incêndio atingir clínica em Macaé. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Por Bertha Muniz





MACAÉ- Um princípio de incêndio atingiu a Clínica São Lucas, no Centro de Macaé, no Norte Fluminense, fazendo com que vinte pacientes, que estavam internados precisassem ser transferidos às pressas, na manhã deste domingo (20). Segundo a assessoria da Rede D’ Or São Luiz, o fogo atingiu as salas de tomografia computadorizada e de radiologia. Ninguém ficou ferido.



Quinze pacientes foram transferidos para o Hospital São João Batista e cinco para o Hospital Público Municipal (HPM). Um curto-circuito em um poste em frente à unidade, na Rua Teixeira de Gouveia, provocou o incidente. Seguindo o Plano de Prevenção e Proteção Conta Incêndio, a Clínica foi prontamente evacuada pela equipe de Bombeiros Civis e Assistencial do Hospital.



Recentemente, a Rede D’Or São Luiz fechou a aquisição de 100% da Clínica São Lucas, localizada no município de Macaé, no norte do Estado do Rio de Janeiro. O valor atribuído ao ativo foi de R$ 67,2 milhões, dos quais foram abatidas as dívidas existentes.



A clínica conta com 55 leitos instalados. A aquisição pela Rede D’Or de participação de 75% na Clínica São Lucas já foi consumada, entretanto os outros 25% só serão adquiridos pela empresa após a obtenção de autorização judicial (por ser de titularidade de um espólio).