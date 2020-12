Autoridades de Segurança Pública se reuniram para discutir um plano de atuação integrada para o réveillon. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 23/12/2020 11:30 | Atualizado 23/12/2020 12:58





MACAÉ - O momento pandêmico que o mundo vive por conta da Covid-19, vem ocasionando diversas mudanças nos padrões de comportamentos da sociedade. O mundo todo teve que se adaptar ao que foi denominado de "o novo normal". Esta será a primeira vez na história recente que uma das festas mais tradicionais do mundo, o Réveillon, que costuma reunir centenas de milhares de pessoas para celebrar a chegada de um novo ano, não poderá ser realizada.



Para assegurar que sejam respeitados todos os decretos instituídos pelos governos do estado e dos municípios, que estabeleceram o cancelamento das festividades e medidas restritivas para impedir aglomerações e contágio, um encontro entre autoridades foi realizado na tarde desta segunda-feira (21), para discutir um plano de atuação integrada para o réveillon.

O comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Fábio Corrêa, o chefe da Seção de Planejamento e Operações, Capitão Cunha e os comandantes das companhias de policiamento, se reuniram com os gestores municipais responsáveis pelas áreas da segurança e ordem pública, dos seis municípios da área de abrangência da unidade (Macaé, Carapebus, Conceição de Macabú, Quissamã, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu), para conhecer as peculiaridades de cada município, que foram apresentadas pelos próprios gestores municipais e estabelecer medidas a serem adotadas por cada órgão.



A reunião foi realizada na sede do Núcleo de Orações do 32° Batalhão de Polícia Militar, que foi batizado com o nome do ex-subcomandante administrativo da unidade, Tenente-coronel Fernando Estevam Pereira, que faleceu em maio deste ano em decorrência do coronavírus. Apesar de não ser permitido a realização de eventos, a Polícia Militar contará com reforço em seu efetivo para atuar em conjunto com os órgãos de fiscalização dos municípios, durante a virada de ano para atender a eventuais ocorrências de descumprimentos das medidas sanitárias.