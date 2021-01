Welberth Rezende conversou com profissionais da área, conferiu o inventário da Saúde e verificou, junto à secretária, as principais demandas do setor. Secom

Por Bertha Muniz

Publicado 04/01/2021 14:32



MACAÉ- O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania) visitou, na manhã deste domingo (3), o Centro de Triagem do Coronavírus (CTC) e o Hospital Público Municipal (HPM). Acompanhado pela secretária municipal de Saúde, a enfermeira Liciane Furtado, o prefeito conversou com profissionais da área, conferiu o inventário da Saúde e verificou, junto à secretária, as principais demandas do setor.

"Esse é o meu primeiro ato oficial como prefeito de Macaé, e o faço como reconhecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Aliás, a própria escolha da secretária Liciane Furtado é uma forma de reconhecimento, pois ela já era a responsável pelo CTC e fez um excelente trabalho. Além disso, o fato de ser uma enfermeira da rede, com anos de serviços prestados à Saúde pública, mais que a qualificam para essa nova missão.



Na visita, a secretária deixou claro a intenção de reforçar o combate à Covid, sem negligenciar as demais áreas. "Somos a cidade do Estado do Rio que mais testa pacientes para a Covid, além de termos o maior número de leitos para o atendimento de pacientes em todas as fases da doença. Agora, nossa missão é ir além", disse a secretária, reafirmando a importância do convênio com a UFRJ que possibilitou as testagens em massa da população.



Do CTC, Welberth e Liciane partiram para o HPM, onde encontraram com o secretário adjunto de Média e Alta Complexidade, Dr. Carlos Emir Júnior, a coordenadora de enfermagem, Daniela Souza, a Diretora Médica do HPM, Dr. Marcella Quintanilha, além de toda a equipe técnica. O prefeito elogiou o empenho dos funcionários no atendimento não só aos pacientes de Covid como também à toda a população e deixou claro que Macaé estará preparada para enfrentar a pandemia com excelência e ainda garantir a retomada das atividades econômicas.



"Estive na semana passada com o governador Cláudio Castro, onde acertamos detalhes do plano de imunização estadual. Deixei claro que Macaé tem a intenção de imunizar toda a população o quanto antes. Quanto ao controle da pandemia, estamos hoje com uma taxa de ocupação de leitos de 58%, o que nos dá uma certa tranquilidade quanto ao atendimento da população. Nossa prioridade, portanto, é essa: garantir a vacina, continuar atuando firme no controle da pandemia e pensar em Macaé além do coronavírus. A vida continua, precisamos avançar", finalizou.