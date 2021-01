Iniciativa garante o conforto dos passageiros e a segurança das operações aéreas. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/01/2021 14:19



MACAÉ - Desde o início do mês, o Aeroporto de Macaé conta com uma nova estrutura para atendimento as demandas de operadores aéreos e empresas que atuam no ramo de off-shore. Desde que assumiu o aeroporto, em dezembro de 2019, a concessionária subsidiária do grupo Zurich Airport, trabalha no aprimoramento de suas operações e infraestrutura para se tornar referência em serviços eficientes e inovadores.





Por se tratar de uma operação com especificações próprias, a logística da cadeia produtiva de óleo e gás, seja para voos on-shore ou off-shore, exige um alto nível de expertise. Atentos a isso, o aeroporto estruturou um atendimento exclusivo para esse serviço. Essa viabilização aconteceu por meio de investimentos em equipamentos, preparação de pessoal e definição de procedimentos especiais para garantir os mais altos níveis de exigência das empresas do ramo petroleiro. No início deste mês, a principal produtora de petróleo do país passou a aderir o serviço.





Com a iniciativa, a concessionária garante o conforto dos passageiros e a segurança das operações aéreas com diferenciais como: salas de embarque e desembarque exclusivas; inspeção de bagagens despachadas especializadas em operação offshore; inspeção de segurança nos passageiros no embarque e desembarque; certificação de eletrônicos de acordo com regramento de cada operadora; salas de briefing; transporte de superfície nas áreas operacionais; processamento de cargas.





"Estamos prontos para receber as operações de off-shore com excelência, oferecendo uma estrutura adequada para esses prestadores de serviço. É muito bom contribuir para essa logística tão importante para o país”, comenta Ricardo Gesse, CEO do aeroporto de Macaé.





O próximo passo, segundo a concessionária, é a ampliação do serviço com investimentos para o lançamento de uma Sala VIP, exclusiva para os passageiros do segmento. A previsão é que a estrutura esteja pronta no primeiro trimestre de 2021.