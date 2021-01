Autoridades se reuniram com a Secretaria de Ordem Pública, nesta quinta-feira (7), para alinhar operações de trânsito contra desordem em "rolezinhos. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 07/01/2021 15:25 | Atualizado 07/01/2021 15:36



MACAÉ- Os já famosos “rolezinhos” em Macaé estão com os dias contados. Representantes da Polícia Militar (PM), Guarda Municipal (GM) e da Secretaria de Ordem Pública de Macaé, se reuniram nesta quinta-feira (7), para alinhar operações conjuntas de trânsito contra desordem em "rolezinhos", eventos que reúnem vários motociclistas circulando juntos e que vêm ocorrendo com frequência no município, sendo alvo de constantes reclamações por parte da população.



Nos "rolezinhos" são cometidas diversas infrações e crimes de trânsito, como condutores fazendo manobras proibidas, "rachas", motos com licenciamento irregular, falta de habilitação, dentre outras irregularidades.

Publicidade



O encontro ocorreu na sede da Guarda Municipal de Macaé, no bairro Botafogo, e contou com a presença do chefe da seção de Planejamento e Operações do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), Capitão PM Struchel, o representante da Secretaria de Ordem Pública, Luiz Carlos Seixas Júnior, o coordenador de Trânsito, Itacír e o Secretário de Ordem Pública, Alan Oliveira.

Na reunião foram abordados temas como a importância e a iminência de que sejam realizadas operações conjuntas entre a PM, a Guarda Municipal e a Mobilidade Urbana, com o objetivo de apreender motocicletas e automóveis irregulares, evitando, principalmente a utilização destes veículos na prática de diversos crimes, bem como as infrações de trânsito praticadas em decorrência da prática do "Rolezinho".



Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira (13), quando serão agendadas as datas para as ações conjuntas entre as forças de segurança. “As reuniões têm por objetivo o alinhamento para iniciarmos operações de trânsito em conjunto o mais breve possível”, afirmou o comandante da PM, tenente-coronel Fábio Corrêa.