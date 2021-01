Projeto é de autoria do vereador Cesinha (Pros), que também é presidente da Casa. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 09/01/2021 11:13 | Atualizado 09/01/2021 12:03



MACAÉ - A Câmara dos Vereadores de Macaé irá debater e votar na terça-feira (12), às 10h, um projeto de Lei, de autoria do vereador Cesinha (Pros), que propõe a diminuição de 10% dos vencimentos de cargos de assessoria do Legislativo. A convocação para a sessão extraordinária e presencial, foi publicada nesta sexta-feira (8) pelo autor da proposta, que também é o presidente da Câmara. O projeto prevê a redução de cerca de R$ 2 milhões por ano nos cofres do Legislativo.



“O objetivo é adequar as despesas da Câmara a atual realidade da nossa cidade. Essa é uma forma também de reduzir custos e planejar medidas que possam auxiliar o município a atender famílias atingidas por essa pandemia, nos aspectos social e econômico”, disse Cesinha.

A presidência da também informou que irá implementar protocolos sanitários que permitirão o retorno dos vereadores, assessores, servidores e público às sessões presencias no Palácio Salvador Antunes já no início do período legislativo. “Vamos tomar todos os cuidados necessários para assegurar a proteção dos vereadores, nossos funcionários e de todos que participam da dinâmica da Casa”, destacou Cesinha.