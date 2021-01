Iza testou positivo para a doença, enquanto Reginaldo do Hospital aguarda o resultado do teste. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Por Bertha Muniz

Publicado 12/01/2021 10:59 | Atualizado 12/01/2021 11:01





MACAÉ - Dois vereadores de Macaé divulgaram, nesta segunda-feira (11), terem contraído o novo coronavírus. Iza Vicente (Rede) e Reginaldo do Hospital (Podemos) fizeram relatos em suas redes sociais.

Através de seu Instagram, a parlamentar Iza explicou que testou positivo com quadro assintomático. “Fiz o teste por ter contato com uma pessoa que testou positivo. Estou bem e vou cumprir os dias de isolamento”, escreveu.



Por sua vez, o vereador Reginaldo do Hospital relatou ter tido febre alta, náuseas e tosse. Ele postou foto realizando o teste RT- PCR, quando a detecção é realizada por material genético do vírus. O exame é coletado por secreção naso-orofaringe e a amostra é obtida por meio de swab (cotonete). Reginaldo ainda não revelou o resultado. O político está se recuperando em casa.



“No sábado fui ao Frade na tentativa de descansar com minha família, pois esta eleição exigiu muito de todos nós candidatos. Com poucas horas que eu havia chegado comecei a sentir mal estar, pressão alta, náuseas, pouca tosse e muita febre. Já se passaram 48 horas e continuo dando febre. Fiz o teste de Covid e me isolei em casa, mesmo não sabendo o resultado. Conto com as orações de todos”, relatou o parlamentar.