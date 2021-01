Projeto de Lei é de autoria do vereador Cesinha, do Pros. Foto: Ascom/CMM

Por Bertha Muniz

Publicado 12/01/2021 20:32



MACAÉ- O plenário da Câmara de Vereadores de Macaé aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (12), o pedido de urgência para a votação do projeto de Lei de autoria do vereador Cesinha, do Pros que visa reduzir o abono salarial de assessores, cargos comissionados de chefia e direção da Casa.



Agora, os parlamentares terão um prazo regimental até sexta-feira (15) para apresentarem emendas, ao projeto 001/2021, que será votado no mesmo dia. “Foi o primeiro passo para uma medida que a população anseia e que contribui com o atual momento do município”, disse Cesinha, que também é o presidente da Câmara.