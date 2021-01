Fuzil Colt calibre 556 com sete munições, e 3.770 buchas de maconha e duas chaves de veículos usados para realizar ataques à uma facção rival foram apreendidos. Foto: Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 13/01/2021 09:58



MACAÉ- Um homem foi preso com um fuzil e uma carga de maconha, na madrugada desta quarta-feira (13), na comunidade Nova Holanda, em Macaé. A ação foi deflagrada pelas equipes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar (PM), após o levantamento de informações dando conta de que homens em dois veículos, um Onix preto e um Eco Sport branco, teriam realizado ataques à comunidade do Morobá, pertencente à uma facção rival.



Com informações precisas do local onde estavam os veículos e a residência de um dos suspeitos de comandarem o ataque, militares incursionaram a Nova Holanda e detiveram um homem, que não teve a identidade revelada. Segundo a PM, o envolvido estava em seu quarto, onde foram apreendidos um fuzil Colt calibre 556 com sete munições, além de 3.770 buchas de maconha e duas chaves, dos veículos EcoSport placa: KRR8A92 e do Onix placa: FYW9E01.

Segundo a PM, ambos usados pela facção ADA para dar ataques a facção CV. O acusado foi levado para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de calibre restrito. Ele aguarda transferência para o sistema prisional. O material apreendido e os veículos foram apresentados à Polícia Civil.