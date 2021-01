No encontro foi estabelecida uma Cooperação de Inteligência entre o 32°BPM e a 8ª DPRF. Foto: Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 13/01/2021 11:37





MACAÉ- Gestores da Polícia Militar (PM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos Conselhos de Segurança Pública de Macaé e Casimiro de Abreu se reuniram na manhã desta terça-feira (12), na sede do 32° Batalhão de Polícia Militar.



O encontro promovido pelo diretor do Conselho de Segurança Pública de Macaé, Patrick Moraes, contou com a participação do comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Fábio Corrêa, do chefe da Agência de Inteligência do Batalhão, Capitão Aued, do chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Inspetor Darlan Gomes, da chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, Inspetora Michelle Escocard e do chefe do Núcleo de Inteligência, Inspetor Rios e Wellington Lima, presidente Interino do Conselho de Segurança Pública de Casimiro de Abreu.



No encontro foi estabelecida uma Cooperação de Inteligência entre o 32°BPM e a 8ª DPRF e futuras Integrações operacionais que também contará com a participação das Guardas Municipais da região para atuação nas Unidades Operacionais de Policiamento de Casimiro de Abreu e de Ponta da Lama em Campos dos Goytacazes.



Essas medidas visam prevenir a práticas de crimes na Rodovia Federal BR-101, no trecho que passa pela área de abrangência do batalhão, como os roubos e furtos de cargas e de veículos e elevar a segurança dos usuários da rodovia.



Os representes da Polícia Rodoviária Federal ainda apresentaram o Sistema Nacional de Alertas (SINAL), que permite a quem tiver o seu veículo roubado, furtado, clonado ou vítima de sequestro, efetuar o cadastro no sistema que notifica a todos os agentes da PRF na região instantaneamente, possibilitando maiores chances da recuperação do veículo e da prisão dos criminosos, mas a inserção no sistema não substitui a obrigatoriedade de registrar o crime na Delegacia de Polícia Civil mais próxima.



A 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária tem sede em Campos dos Goytacazes e é responsável pelas Unidades Operacionais de Policiamento (UOP) de Ponta da Lama e Morro do Coco em Campos, Itaperuna e Casimiro de Abreu. O 32° Batalhão de Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Macaé, Carapebus, Conceição de Macabú, Quissamã, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.