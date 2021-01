Welberth Rezende destacou que este é um compromisso firmado antes mesmo dele assumir seu mandato. Foto: Ascom

Por Bertha Muniz

Publicado 15/01/2021 17:41 | Atualizado 15/01/2021 17:42





MACAÉ- A prefeitura de Macaé montou uma espécie de força-tarefa para deixar a para deixar o município preparado para iniciar a imunização dos mais de 200 mil macaenses assim que as vacinas destinadas à Macaé sejam disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Segundo o prefeito Welberth Rezende, este é um compromisso firmado antes mesmo dele assumir seu mandato.



“Antes mesmo de assumirmos o mandato, em 1º de janeiro, fui ao Rio e me reuni com o governador, Cláudio Castro (PSC), para tratarmos da vacinação. Naquele mesmo dia, falamos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que nos disse que assim que a Anvisa autorizasse alguma vacina, o Governo Federal compraria toda a produção e assumiria a logística de distribuição por todo o país”, destacou Welberth.

Como a compra da vacina diretamente do Instituto Butantã, o prefeito informou que começou a organizar a cidade. Para se ter uma ideia, quando as doses chegarem ao município nada menos que 60 unidades de saúde estarão envolvidas na imunização da população.



Serão 8 UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), além de 46 ESF’s (Estratégias Saúde da Família) e 6 Unidades de Urgência e Emergência. Ao todo, 360 profissionais atuarão na linha de frente. “Mas é importante ressaltar que a quantidade de doses e quais os grupos serão vacinados primeiro são decisões do Programa Nacional de Imunizações. A Prefeitura seguirá todas as diretrizes”, resumiu.