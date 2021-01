Sessão extraordinária e virtual ocorreu nesta sexta-feira (15). Foto: Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 15/01/2021 18:18



MACAÉ - A Câmara de Vereadores de Macaé aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária e virtual ocorrida nesta sexta-feira (15), o projeto de Lei 01/2021 de autoria do vereador Cesinha, do Pros, que propõe a redução de cargos de cargos e assessores, cargos comissionados de chefia e direção da Casa. A Lei será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado (16).



O projeto aprovado prevê a economia de cerca de R$ 5 milhões por ano nos cofres do Legislativo. Segundo o autor da proposta, que também é presidente da Casa Legislativa, a aprovação unânime reflete um anseio popular. “Desde a campanha temos ouvido nas ruas que as pessoas esperavam uma medida como esta. A Câmara entendeu o momento pelo qual o país atravessa e decidiu cortar na própria carne”, resumiu Cesinha.