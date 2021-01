Neste sábado (16), a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva SUS Covid-19, no HPM é de 45%. Foto: Bruno Campos/Prefeitura de Macaé

Por Bertha Muniz

Publicado 16/01/2021 14:40





MACAÉ- Macaé recebeu uma série de recursos para reforçar o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A cidade adquiriu novos respiradores e irá ampliar o número de leitos de UTI para pacientes com a doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento a pacientes com Covid-19 possui hoje 48 leitos montados com respiradores e monitores. Com o reforço, o número subirá para 53.

Há outros cinco leitos de UTI montados aguardando a chegada de respiradores que já foram comprados. Neste sábado (16), a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva SUS Covid-19, na cidade é de 45%. A Capital do Petróleo município tem 13.513 casos e 254 óbitos por coronavírus confirmados. Destes, 13.331 são pacientes recuperados.





Uma das pacientes recuperadas é dona Mônica, que ficou 84 dias internada na UTI do Hospital Público Municipal (HPM) e teve alta hospitalar neste sábado (16). A recuperação da paciente foi comemorada por toda equipe. “Agradeço a todo o pessoal do hospital que foram maravilhosos comigo e são minha segunda família”, disse a paciente emocionada.

Publicidade