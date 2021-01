Estado começou ontem (17) a distribuição de seringas para os municípios fluminenses. Foto: Divulgação/SES

Por Bertha Muniz

Publicado 18/01/2021 12:47 | Atualizado 18/01/2021 16:42



MACAÉ- Idosos residentes e deficientes internados em institutos de longa permanência, além de servidores da saúde que trabalham diretamente no combate à Covid-19 serão os primeiros grupos a serem vacinados em Macaé, com as doses da primeira remessa da CoronaVac.



De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Macaé, 120 doses serão ofertadas aos idosos, nove para deficientes, e outras 2.845 para trabalhadores da Saúde. A cidade receberá um total de 6.240 doses da vacina. No entanto, o município ainda não informou se as 2.973 doses restantes serão utilizadas na segunda fase da vacinação, que ocorre no intervalo de duas a três semanas após a primeira aplicação.





De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, neste primeiro momento, só será enviada aos municípios a metade do total das unidades, quantidade suficiente para a aplicação da primeira dose da vacina. A prefeitura de Macaé ainda não divulgou o cronograma de imunização no município.

Planejamento





Neste domingo (17), a Secretaria de Sáude do Estado (SES) realizou o segundo dia de distribuição de seringas para os municípios fluminenses. Foram enviadas 3.346.800 seringas com agulha para 30 cidades. Nesta segunda (18), foram distribuídas 115.500 seringas descartáveis de 3ml com agulha para outros 19 municípios. Ao todo, nesta primeira fase, a SES enviará 5,5 milhões de kits para todo o Estado.

Uma mega-operação, com apoio da Polícia Militar, foi montada para realizar a distribuição do material para todas as regiões fluminenses. As equipes técnicas da Secretaria de Estado de Saúde e dos municípios estão capacitadas para o monitoramento e terão o apoio do grupo técnico já constituído pela subsecretaria de Vigilância em Saúde.