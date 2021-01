Helicóptero da Polícia Civil chegou com o carregamento de 2.973 doses da vacina na manhã de hoje. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 19/01/2021 12:00

MACAÉ- Macaé, no Norte Fluminense, recebeu as doses da CoronaVac na manhã desta terça-feira (19). Por volta das 10h, um helicóptero da Polícia Civil chegou ao aeroporto do município transportando as 2.973 doses da vacina contra a Covid-19.



Conforme a prefeitura, a primeira remessa será destinada aos profissionais da área de Saúde das redes pública e privada que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. A vacinação está prevista para começar às 16h no Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus, localizado no antigo Posto de Saúde Jorge Caldas, no Centro.



A vacinação acontece incialmente nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), Centro de Triagem, enfermaria e pronto atendimento. Idosos asilados e deficientes institucionalizados também vão receber a vacina. O prefeito afirmou que esperava receber um número maior de doses e o município se preparou para vacinar toda a população, com insumos e logística. Inclusive Macaé assinou um protocolo de intenção de compra da vacina com o Instituto Butantan.



- Ligamos para a instituição e neste primeiro momento o Governo Federal comprou todas as doses. O nosso planejamento com a vacinação dos munícipes era o retorno das aulas e de outras atividades econômicas. Estamos com o dinheiro reservado para a compra, mas não podemos efetuá-la -, pontuou.



Vacinação



A vacinação irá acontecer de forma volante, as equipes de imunização da Secretaria de Saúde irão atender o público-alvo diretamente no seu local de trabalho, no caso dos profissionais de saúde e de acolhimento de idosos.



A expectativa da equipe é realizar a aplicação do quantitativo de doses em uma semana. A segunda dose será aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. As pessoas que receberem a primeira dose não podem deixar de tomar a segunda, todas serão cadastradas e caso não recebam a segunda dose, será feita uma busca ativa pela equipe.





Casa da Vacina



A Casa da Vacina não funcionará para atendimento ao público entre os dias 20 e 22. Os profissionais da unidade estarão envolvidos com a logística da vacinação volante. O atendimento será retomado na segunda-feira (25). Os usuários podem procurar a sala de vacina do Pronto-Socorro do bairro Aeroporto ou a unidade de saúde mais próxima de sua residência.