Cesinha, presidente da Câmara de Vereadores de Macaé. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 19/01/2021 14:04



MACAÉ- O presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, disponibilizou à prefeitura toda a estrutura física da Casa Legislativa, além da cessão de servidores para auxiliar na vacinação contra a Covid-19, que começa nesta terça-feira (19) às 16h. O chefe do Legislativo enviou um ofício ao prefeito Welberth Rezende, do Cidadania, nesta manhã, oferecendo também veículos para transporte para insumos. “A hora é de somar forças para vencermos o coronavírus e voltarmos à vida normal”, disse Cesinha.



Macaé recebeu, por volta das 8h55, o primeiro carregamento de doses da CoronaVac, na manhã desta terça-feira (19). As 2.973 unidades chegaram com helicóptero da Polícia Civil no aeroporto do município. A carga estava prevista para o período da tarde, mas foi antecipada pelo governo estadual, que realiza a distribuição no Rio de Janeiro.

Publicidade



O material foi recebido por técnicos da Secretaria de Saúde e encaminhado para a Casa da Vacina. quantitativo atenderá, inicialmente, 34% dos profissionais de saúde, já que Macaé tem registrado cerca de 8 mil. A expectativa da equipe é realizar a aplicação das doses em uma semana. A previsão da segunda dose será entre 14 e 28 dias após a primeira.



A vacinação irá acontecer de forma volante. As equipes de imunização da Secretaria de Saúde irão atender o público-alvo diretamente no seu local de trabalho, no caso dos profissionais de saúde e de acolhimento de idosos. A Prefeitura de Macaé recebeu 74 mil seringas e agulhas.