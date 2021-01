Militar estava internado no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), na capital. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/01/2021 15:33 | Atualizado 20/01/2021 15:37





MACAÉ- O 3º sargento do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) de Macaé, no Norte Fluminense, Rafael Espósito Gonçalves, foi mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira (20), por complicações da doença, no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), na capital, onde estava internado.



O sargento Espósito era lotado na 4ª Companhia do 32º BPM, em Casimiro de Abreu e tinha 38 anos. O Comando do 32º BPM informou por meio de nota, que presta suas condolências e todo apoio e suporte necessários aos familiares do sargento.

“É com pesar que o 32º BPM informa o falecimento do 3º sargento Espósito. É uma grande perda para a corporação, que lamenta profundamente seu falecimento! Hoje, nossa tropa se encontra de luto! Que o bom Deus conforte os familiares e amigos”, lamentou o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa Ribeiro.